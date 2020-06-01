Во время местных выборов, запланированных на осень текущего года, переселенцам планируют отменить все ограничения по голосованию.

Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура, сообщает "Украина 24".

"Я член профильного Комитета. Мы разрабатываем сейчас пакетные изменения в избирательный кодекс и проголосуем на ближайших сессиях. Все ограничения, которые сейчас есть, они будут убраны. Граждане Украины, которые родились в Донецкой и Луганской областях и там зарегистрированы, смогут проголосовать, если они проживают на подконтрольной территории Украины", - сказал Качура.

Так же, по его словам, права украинских граждан на оккупированных территориях, на Донбассе или в Крыму, будут восстановлены и они смогут участвовать во всех видах выборов. Между тем, Качура заявил, что сейчас жители оккупированных территорий - Крыма и части Донбасса - не могут участвовать ни в референдуме, ни в выборах. Однако к будущему голосованию для переселенцев возможность голосовать будет упрощена.

Отметим, что согласно действующей процедуре переселенцы и жители временно неподконтрольных территорий могут принять участие в выборах после подачи заявления на временное изменение места голосования. Но это не касается выборов нардепов-мажоритарщиков и местных выборов.

Напомним, "Страна" писала о том, как "Слуга народа" хочет переписать Избирательный кодекс под местные выборы.

Также мы сообщали, что Ермак верит, что в октябре на Донбассе состоятся местные выборы.