В США продолжаются массовые беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В уличных протестах засветились даже дети VIP-персон.

Так, в минувшую субботу, 30 мая, полиция задержала Кьяру де Блазио, дочь мэра Нью-Йорка - Билла де Блазио.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на собственные источники.

25-летняя Кьяра де Блазио была задержана на Манхэттене. Как рассказал источник, она в толпе с другими демонстрантами блокировала движение на перекрестке двух улиц и была задержана после того, как протестующие отказались выполнять требование полиции освободить проезжую часть.

"Это была настоящая горячая точка, там горели полицейские машины, люди бросали разные предметы, кричали и сражались с полицейскими. В то время там находились тысячи людей", - рассказал источник.

Однако при задержании девушка не сообщила, что она является дочерью мэра Нью-Йорка.

Ранее "Страна" сообщала, что "Черный Майдан" охватил уже 35 городов Соединенных Штатов.