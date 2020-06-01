В России продолжается череда заболеванией коронавирусом среди VIP-персон. О своем заражении публично заявила актриса юмористического жанра Елена Воробей.

О болезни и ее симптомах она написала в соцсети.

"Заболела всё-таки. Об этом я узнала три дня назад... Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи... Во-первых , не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный... Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем??? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку... Главное не нервничать.

Спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне выкарабкаться, добрым словом или советами "коронованных" со стажем. Спасибо друзьям, родным, коллегам, люблю Вас, дорожу Вами! Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров!!! Ну, а всё остальное индивидуально...

Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно было спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Все тело болело, так как будто меня битами били. Мне уже полегче, но состояние явно не стабильное. Ждём-с, боремся", - рассказала артистка.

Ранее "Страна" сообщала, что появилась карта распространения коронавируса по областям Украины на 31 мая.