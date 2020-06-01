"Черный Майдан". Охрана прятала Трампа в секретном бункере Белого дома
Массовые беспорядки в США (после гибели афроамериканца Джорджа Флойда - Ред.) привели к тому, что высшие власти страны вынуждены были прибегнуть к неординарным методам безопасности.
Как выяснилось, президент США Дональд Трамп даже скрывался в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, 29 мая, когда протесты вспыхнули и в Вашингтоне, как передает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.
По данным The New York Times, президент Трамп был доставлен в бункер, когда протестующие начали штурмовать металлические баррикады у Белого дома. Бункер ранее использовался во время терактов.
Телеканал CNN утверждает, что Дональд Трамп оставался в бункере почти час, до своего возвращения в резиденцию.
Информации о том, была ли с Трампом его жена Мелания и их сын Баррон - пока нет.
Ранее "Страна" сообщала, чтов США на протестах погибли уже 4 человека.