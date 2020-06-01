В Украине наконец-то можно будет поплавать в бассейне. pixabay.com

С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Минздрав с помощью инфографики разъяснил, как они будут функционировать в условиях адаптивного карантина.

Инфографику пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook.

Согласно пояснениям, правила работы залов следующие:

  • для индивидуальных занятий - не больше одного человека на 10 кв.м;
  • для групповых занятий - не больше одного человека на 5 кв. м;
  • не больше 10 человек в группе;
  • групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи;
  • на входе должны быть размещены антисептики (концентрация 60% для изопропиловых спиртов и 70% для этиловых);
  • одновременное использование раздевалок и душевых должно быть ограничено на уровне 50% (шкафчики и кабинки должны работать через одного/одну);
  • количество посетителей должно быть таким, чтобы не допускать скопления в раздевалках, санитарных и административных зонах;
  • расположение тренажеров для кардиотренировок должно быть на расстоянии не меньше 2,5 м.

Правила для работников:

  • измерение температуры;
  • использование масок.

Посетителям должны измерять температуру.

На время карантина запрещены:

  • использование многоразовых полотенец (кроме личных полотенец посетителей);
  • размещение рекламных брошюр и другой полиграфии;
  • работа СПА-зон и массажных кабинетов;
  • использование фитнес-баров и кулеров с водой;
  • работа детских комнат;
  • проведение групповых занятий для более чем 10 лиц;
  • проведение групповых занятий для детей младше 12 лет.

Работа бассейнов разрешена для:

  • индивидуального посещения;
  • спортивных тренировочных групп второго года обучения и старше.

При этом на одной дорожке должно быть не больше 4 человек при индивидуальных занятиях и не более 6 для тренировочных групп в 50-етровых ваннах; не более 2 и 3 человек соответственно в 25-метровых бассейнах.

Инфографика МОЗ о работе бассейнов и тренажерных залов

 

Ранее "Страна" приводила правила посещения бассейнов и спортзалов со слов главы МОЗ.

Мы также рассказывали, что еще изменится с июня в Украние.

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