С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Минздрав с помощью инфографики разъяснил, как они будут функционировать в условиях адаптивного карантина.

Инфографику пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook.

Согласно пояснениям, правила работы залов следующие:

для индивидуальных занятий - не больше одного человека на 10 кв.м;

для групповых занятий - не больше одного человека на 5 кв. м;

не больше 10 человек в группе;

групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи;

на входе должны быть размещены антисептики (концентрация 60% для изопропиловых спиртов и 70% для этиловых);

одновременное использование раздевалок и душевых должно быть ограничено на уровне 50% (шкафчики и кабинки должны работать через одного/одну);

количество посетителей должно быть таким, чтобы не допускать скопления в раздевалках, санитарных и административных зонах;

расположение тренажеров для кардиотренировок должно быть на расстоянии не меньше 2,5 м.

Правила для работников:

измерение температуры;

использование масок.

Посетителям должны измерять температуру.

На время карантина запрещены:

использование многоразовых полотенец (кроме личных полотенец посетителей);

размещение рекламных брошюр и другой полиграфии;

работа СПА-зон и массажных кабинетов;

использование фитнес-баров и кулеров с водой;

работа детских комнат;

проведение групповых занятий для более чем 10 лиц;

проведение групповых занятий для детей младше 12 лет.

Работа бассейнов разрешена для:

индивидуального посещения;

спортивных тренировочных групп второго года обучения и старше.

При этом на одной дорожке должно быть не больше 4 человек при индивидуальных занятиях и не более 6 для тренировочных групп в 50-етровых ваннах; не более 2 и 3 человек соответственно в 25-метровых бассейнах.

Ранее "Страна" приводила правила посещения бассейнов и спортзалов со слов главы МОЗ.

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