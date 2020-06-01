Не больше 6 человек на дорожке и шкафчики через один. Как будут работать с 1 июня бассейны и фитнес-клубы. Инфографика
С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Минздрав с помощью инфографики разъяснил, как они будут функционировать в условиях адаптивного карантина.
Инфографику пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook.
Согласно пояснениям, правила работы залов следующие:
- для индивидуальных занятий - не больше одного человека на 10 кв.м;
- для групповых занятий - не больше одного человека на 5 кв. м;
- не больше 10 человек в группе;
- групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи;
- на входе должны быть размещены антисептики (концентрация 60% для изопропиловых спиртов и 70% для этиловых);
- одновременное использование раздевалок и душевых должно быть ограничено на уровне 50% (шкафчики и кабинки должны работать через одного/одну);
- количество посетителей должно быть таким, чтобы не допускать скопления в раздевалках, санитарных и административных зонах;
- расположение тренажеров для кардиотренировок должно быть на расстоянии не меньше 2,5 м.
Правила для работников:
- измерение температуры;
- использование масок.
Посетителям должны измерять температуру.
На время карантина запрещены:
- использование многоразовых полотенец (кроме личных полотенец посетителей);
- размещение рекламных брошюр и другой полиграфии;
- работа СПА-зон и массажных кабинетов;
- использование фитнес-баров и кулеров с водой;
- работа детских комнат;
- проведение групповых занятий для более чем 10 лиц;
- проведение групповых занятий для детей младше 12 лет.
Работа бассейнов разрешена для:
- индивидуального посещения;
- спортивных тренировочных групп второго года обучения и старше.
При этом на одной дорожке должно быть не больше 4 человек при индивидуальных занятиях и не более 6 для тренировочных групп в 50-етровых ваннах; не более 2 и 3 человек соответственно в 25-метровых бассейнах.
Ранее "Страна" приводила правила посещения бассейнов и спортзалов со слов главы МОЗ.
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