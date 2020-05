Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX перешел на Международную космическую станцию, познакомился с ее обитателями и начал осваиваться на МКС.

Фото первой встречи двух экипажей после стыковки космических аппаратов появились в социальных сетях.

Когда завершилось выравнивание давления, командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека станции. После этого открылся люк корабля Илона Маска, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.

Помимо Кэссиди, прибывших встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.



После приветствий астронавты признались, что в первую ночь на корабле им удалось поспать. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем с отдыхом не возникло.

Астронавты пробудут на МКС около трех-четырех месяцев. Точную дату их возвращения на Землю еще не согласовали.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX 's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

"The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world." - Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa