В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По вине нетрезвого водителя погибла 16-летняя пассажирка, которая ехала с ним в автомобиле. Полицейские области уже задержали нарушителя, ему грозит 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в селе Заворычи Броварского района. Установлено, что водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную обочину и столкнулся с деревом.

В результате аварии - 16-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм. Водитель был без прав и пьяный.

22-летнего водителя полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами. Полиция начала досудебное расследование.

Фото: Facebook/Поліція Київської області

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