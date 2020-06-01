Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о разработке оружия в стране. Он заявил, что скоро у Штатов будет "величайшие вооружение" в истории.

Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon. Трансляцию вел канал CNBC Television.

"Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить", - сказал он.

Как отмечает издание, слова Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.

Видео: YouTube/CNBC Television

Ранее "Страна" писала, что в Беларуси освоили сборку китайских ракет и разрабатывают собственные, чья дальность 300 км.

Также мы рассказывали, что вооруженные силы США испытали в Тихом океане лазерное оружие, которое предназначено для уничтожения вражеских беспилотников.