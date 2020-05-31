Пенсионер из Абердина (Шотландия) Сирил Кейсби рассказал, что подростком увидел на немецком корабле "Grille". До Второй мировой судно служило военной яхтой для фюрера Адольфа Гитлера.

Слова шотландца приводит издание The Courier.

Кейсби вспомнил, что увидел "Grille" в 1945 году на военно-морской верфи в Абердине, куда яхту доставили из Норвегии. Судно было захвачено британским флотом в качестве репарации за ущерб, причиненный во время войны.

"Я видел, как оно вошло и как при швартовке передняя часть поцарапалась и немного повредилась", - рассказал старик, которому в то время было около 15 лет.

От корабля тогда отломилось несколько деревянных обломков. Один из них Кейсби забрал себе и хранил в течение 13 лет в ящике с носками, пока его не выкинула его мать.

Мужчина признался, что тогда очень хотел подняться на борт "Grille". Ему удалось осуществить свой план, когда вокруг никого не было.

"Я мог лишь ходить по палубе и смотреть в окна, так как все было заперто. Выглядело не очень роскошно, но к тому моменту многое было демонтировано. Яхта выглядела достаточно мореходной", - добавил Кейсби.

Он признался, что в тот момент немного нервничал, поскольку ему нельзя было находиться на борту, но осознавал, что ходит там, где ходил Гитлер.

"Это вызывало чувство дискомфорта", - сказал пенсионер.

"Grille" был построен в первой половине 1930-х годов в нацистской Германии и относился к типу авизо - небольших военных быстроходных кораблей. Судно имело на вооружении три 127-миллиметровых орудия и несколько зенитных установок, а также было приспособлено для использования в качестве минного заградителя.

После завершения строительства "Grille" служил яхтой для Гитлера. Фюрер наблюдал с нее за военно-морскими парадами и принимал там высокопоставленных гостей.

Во время войны корабль был учебным судном и штаб-квартирой командования кригсмарине в Норвегии.

После захвата британскими моряками "Grill"e несколько лет стоял в английском доке, пока его не продали ливанскому бизнесмену. В Бейруте корабль подорвали диверсанты еврейской подпольной организации Хагана. После этого ливанский предприниматель отправил "Grille" в Нью-Йорк, где тот несколько лет стоял в качестве туристической достопримечательности. В 1951 году корабль продали на металлолом и распилили.

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