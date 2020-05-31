В Киевской области подросток погиб под завалами здания. Инцидент произошел в селе Гребени, что находится в Кагарлицком районе. Туда 13-летний мальчик приехал с родителями из Киева на дачу.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"Мальчик ушел гулять в 16.30 и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часов обратились за помощью в полицию. В поисках школьника были задействованы личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность", - отмечается в сообщении.

Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животного комплекса.

На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Работники полиции устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.

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