В воскресенье, 31 мая, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в микроблоге Twitter попросил руководителя НАСА Джеймса Бранденстайна поздравить команду SpaceX и Илона Маска с запуском Crew Dragon. В ответ Маск написал благодарности по-русски.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", - ответил Рогозину основатель SpaceX.

В комментариях отметился и Бранденстайн, но уже по-английски.

"Спасибо! Мы благодарны за наше партнерство и мы с нетерпением ждем продолжения совместных достижений в освоении космоса", - отметил руководитель НАСА.

Как рассказывала "Страна", после запуска Crew Dragon к Международной космической станции Маск припомнил главе "Роскосмоса" слова о том, что США будут запускать астронавтов с батута. Бизнесмен сказал: "Батут взлетел".

Мы также сообщали, что Crew Dragon успешно пристыковался к МКС и астронавты перешли на борт станции.