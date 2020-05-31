В Германии зарегистрировали вспышку коронавируса после домашних вечеринок
В городе Геттинген, что в Германии, как минимум 35 человек заразились коронавирусом. Они ходили на домашние вечеринка.
Об этом сообщает n-tv.
"В Геттингене после вспышки коронавируса в связи с несколькими празднованиями на карантин отправлено 160 человек. До этого времени 35 человек имеют положительный результат", - говорится в сообщении.
Люди, вероятно, заразились на нескольких крупных частных вечеринках в минувшие выходные. Они родом из Геттингена и окрестностей. Большинство пострадавших являются членами разных многодетных семей. Среди них - 57 детей и подростков.
Мужчина 67 лет находится в больнице в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания.
Ранее "Страна" писала, что бельгийский принц заразился коронавирусом после нелегальной вечеринки в Испании.
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