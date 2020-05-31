В Киеве состоялась массовая драка двух группировок, связанных с газовым бизнесом, агрорынками и торговлей сельскохозяйственной техникой.

Как сообщили "Стране" источники в МВД, побоище произошло в субботу вечером на Печерской площади, возле летней площадки ресторана "Марокана".

Рядом с рестораном сошлись в схватке кавказцы, занимающиеся в Украине газовым бизнесом, и люди, которые контролируют агрорынки и торговлю сельхозтехникой. Судя по всему, участники "стрелки" начали встречу со словесной перепалки. А когда аргументы сторон были исчерпаны, группа кавказцев, представляющих интересы земляков в Киеве, начала избивать представителя фирмы оппонентов-аграриев.

Драка в Киеве попала на видео

По некоторым данным, в результате битвы сильно избили выходца из Донецка, который проживает в столице и работает в фирмах по продаже сельхозтехники, которые связывают с Глебом Емельяновым - сыном экс-судьи хозяйственного суда Артура Емельянова.

Пытаясь отбиться от толпы кавказцев со своими друзьями и понимая, что силы не равны, коллега сына экс-судьи выхватил из багажника своего автомобиля охотничий карабин и начал стрелять. На звуки выстрелов среагировали местные жители, вызвав полицию.

Как выяснилось, стрельба была не прицельной, и стрелок никого не ранил. Вероятно, он хотел отпугнуть нападавших.

В итоге избитого и залитого кровью стрелка забрала скорая помощь.

Сейчас полиция в рамках заведенного уголовного дела по статье "хулиганство с использованием оружия" распознать участников конфликта. Для этого привлечены записи с камер видеонаблюдения.



Разборки в Киеве напоминают недавние события в Броварах, о которых писала "Страна".

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