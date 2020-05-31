Председатель СБУ Иван Баканов заполнил ежегодную декларацию. В ней указаны земельные участки под Киевом, 1 гривня на счету в "ПриватБанке" и 170 тысяч долларов наличными, а фирма в Испании, которую "раскопали" журналисты, не указана.

Отчетный документ опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В собственности семьи Баканова указаны три квартиры. Две из них, в Киеве стоимостью 1 млн 22 тысячи грн, и в Кривом Роге (стоимость не указана), принадлежит самому главе СБУ. А еще одна квартира в столице стоимостью 18,9 тысяч грн записана на жену.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Также семья владеет четырьмя земельными участками в Киевской области. Цена самого дорогого составляет 227 тысячи грн. Баканов также задекларировал недостроенный дом в Киевской области.

У Баканова и супруге на двоих два автомобиля Volkswagen, которые стоят 475,5 тысяч грн и 111 тысяч грн.

Что касается доходов, то глава СБУ получил в ООО "Квартал 95" 72 тысячи гривен зарплаты, а в СБУ его доходы составили более полумиллиона грн. Баканов даже задекларировал бонусы, которые получает от "ПриватБанка", в размере 42 грн.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Кроме того, Баканов указал денежные активы в банках: 1 грн, 233 евро и 16 долларов в "ПриватБанке" и 418 грн в коммерческом банке "Глобус". Наличными он хранит 170 тысяч долларов.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Ранее "Страна" писала о декларации Святослава Вакарчука.

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