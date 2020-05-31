Космонавты на пилотируемом корабле Crew Dragon американской частной космической компании SpaceX осле стыковки с Международной космической станцией (МКС) перешли на ее борт.

Видео полета и встречи астронавтов транслировала NASA.

Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Видео: YouTube/NASA

Напомним, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен, которых компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС на первом американском частном корабле Crew Dragon, вышли на связь с Землей и сняли скафандры.

Как сообщала "Страна", компания Илона Маска Space X со второго раза отправила на орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Предыдущий раз - в среду - миссию "Demo 2" пришлось отложить из-за плохой погоды. Хотя космические путешественники тогда даже погрузились в "шаттл" и задраили за собой люк.