Военные рассказали подробности о похищенном недалеко от административной границы с Крымом украинском военным. Евгений Добринский служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии".

Как сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Валентин Шевченко.

"По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии", - сказал Шевченко.

С Добринским было еще несколько украинских военных. О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ напрямую не говорят.

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов – это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", - добавил Шевченко.

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