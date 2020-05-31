Бывший президент и нардеп Петр Порошенко подал декларацию за 2019 год, в которой указал поучение дохода, который в 26 раз больше, чем доход, задекларированный семьей президента Зеленского.

Она опубликована на сайте НАПК.

Порошенко указал, что получил за 2019 год 772 млн 960 тысяч грн доходов.

Львиную долю доходов (более 606 млн грн) составили дивиденды.

33 млн 84 тысяч грн Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 млн грн составляют проценты по депозитам. 6 млн 185 тысяч грн составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею "недостоверной информации".

Также Порошенко получил 108,7 миллионов гривен от погашения ОВГЗ. Сам же инвестиционный доход (то есть собственно чистая прибыль от вложения в гособлигации) составил 4 млн 609 тысяч грн.

Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год (584 млн 414 тысяч) - это его вклад в собственный предвыборный фонд.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы Алексею Порошенко, они отражены в его декларации (как писала "Страна", Порошенко начал процесс переписывания предприятий на сына после того, как против экс-президента было возбуждены уголовные дела и возникла угроза ареста активов).

По движимому и недвижимому имуществу значительных изменений в декларации по сравнению с 2018 годом не произошло.

К слову, данную декларацию прокомментировала пресс-служба Порошенко, попытавшись использовать ее как доказательство неправдивости информации о том, что экс-президента оказался миллиардером по размеру своих активов.

"Возвращение Порошенко в рейтинг миллиардеров, когда он буквально за последние дни мая 2020 года "разбогател" на сотни миллионов долларов - это спецоперация с целью дискредитации лидера оппозиции. Ключевую роль в этой операции сыграл член политсовета Движения новых сил и вип-агитатор Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года. Это - классический образец фейковых новостей", - заявили в пресс-службе.

Речь идет о том, что, по версии журнала Forbes Украина, Порошенко за четыре года существенно поправил свое материальное положение и занял третью строчку рейтинга украинских богачей с 1,4 миллиардами долларов.

Эта информация возмутила Порошенко. Его группа поддержки стала доказывать, что это не так и активы экс-президента гораздо меньше.

В тоже время, стоит отметить, что декларация о доходах не дает представления о стоимости активов. Она отражает только то, сколько человек заработал, а не то, сколько по рыночной цене стоит то, чем он владеет.