Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл люк станции, который ведет к космическому кораблю Crew Dragon. Космонавты успешно установили контакт.

Трансляция ведется на сайте NASA.

В настоящее время установлен контакт между экипажем МКС и астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкен, находящимися на борту корабля.

Видео: YouTube/NASA

Напомним, компания SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных фирм запустила на МКС ракету с астронавтами. Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая. На борту космического корабля находятся астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Ранее они летали на американских Space Shuttle и советских (российских) "Союзах", а Америка очень давно не отправляла своих астронавтов на МКС без поддержки России.

Как заявил Дональд Трамп, после запуска Crew Dragon США перестали зависеть от иностранных государств в вопросах покорения космоса.