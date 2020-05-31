Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов, который заразился коронавирусом, проходит курс лечения не в Александровской больнице, куда попадают все киевляне с Covid-19.

Как рассказал "Стране" источник в "Слуге народа", парламентария в Александровской больнице не устроили условия.

Скорее всего, нардеп лег в одну из больниц Государственного управления делами: либо в Феофании, либо в больнице на улице Верхней в столице. Причем обе эти клиники не предусмотрены для лечения больных Covid-19.

Также источник добавил, что незадолго до положительного теста на коронавирус Аристов участвовал в совещании вместе с Владимиром Зеленским и был на других встречах в Офисе президента.

Как писала "Страна", о заражении близкого к семье президента депутата стало известно 22 мая.

В тот же день его коллеги по фракции рассказывали, что Аристов переносит болезнь в легкой форме.