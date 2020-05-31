В Украине половина подростков в возрасте от 15 до 17 лет пробовали курить электронные сигареты. 7,5% подростков пробовали системы для нагрева табака. А электронные сигареты тоже очень вредны для здоровья, несмотря на рекламу и пропаганду табачных компаний.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В ЦОЗ рассказали, что табачные компании активно продвигают электронные сигареты и системы для нагрева табака. Несмотря на то, что производители заявляют о возрастных ограничениях на продажу этих устройств, они доступны для детей и подростков. В мире среди молодежи в возрасте от 13 до 15 лет почти каждый пятый курит электронные сигареты. Для сравнения, обычные сигареты курят 9,2% подростков.

Более 70% подростков считают, что курение электронных сигарет безопасно для здоровья или значительно безопаснее, чем сигареты. Но ВОЗ рекомендует приравнять электронные сигареты и системы для нагрева табака и обычные сигареты.

В Украине электронные сигареты и системы для нагрева табака не урегулированы и не подпадают под общие нормы контроля табачных изделий. Это создает проблемы, связанные с качеством этих продуктов, их агрессивным маркетингом и доступностью для детей.

Ранее "Страна" писала, что курение увеличивает риск заражения коронавирусом и ухудшает течение заболевания Covid-19.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров планирует приравнять электронные сигареты к традиционным.