После запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) основатель компании SpaceX Илон Маск припомнил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину слова о том, что США будут запускать астронавтов с батута. Российский чиновник оценил шутку и поздравил SpaceX с успехом.

В 2014 году руководитель "Роскосмоса" написал в Twitter, что после ввода США антироссийских санкций его компания может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС.

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - поиронизировал тогда Рогозин.

А сегодня во время пресс-конференции, транслировавшейся на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), эти слова о батуте вспомнил Илон Маск.

Один из журналистов спросил, как на запуск отреагировала Россия. Глава НАСА Джеймс Брайденстайн рассказал, что еще не разговаривал с Рогозиным. После слов Брайденстайна Маск вставил реплику: "Батут работает".

Илон Маск на пресс-конференции после запуска ракеты Crew Dragon к Международной космической станции вспомнил шутку гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, шесть лет назад опубликованную в Twitter.

В свою очередь Рогозин в микроблоге сегодня попросил Бранденстайна передать поздравления команде SpaceX и лично Маску. А затем отметил, что оценил шутку Маска о батуте.

Глава "Роскосмоса" также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере космического развития.

Напомним, 30 мая состоялся первый запуск частной фирмой на МКС ракеты с астронавтами.

Как писала "Страна", сегодня пилотируемый космический корабль Маска Crew Dragon пристыковался к МКС.