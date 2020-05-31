В США движение "Антифа" собираются признать террористической организацией.

Об этом 31 мая написал в своем Twitter президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты Америки оценивают движение "Антифа" как террористическую организацию", - говорится в твите главы Белого дома.

Решение президента очевидно связано с протестами из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Накануне, 30 мая, Трамп заявил, что происходящие в стране протесты не имеют ничего общего со справедливостью, а руководят ими антифа и другие левые радикалы.

Антифа (от "антифашизм") - довольно старое международное движение, которое ставит целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации, борющиеся с неонацизмом и расизмом.

Термин "антифашистское движение" впервые появился в Италии 1920-х годов, во времена правления Бенито Муссолини. В него входили противники фашистского диктатора.

Новая волна антифашистского движения поднялась после Второй мировой войны, когда в странах Запада подняли вновь голову нацистские, фашистские и радикальные националистические идеологии.

Ранее "Страна" рассказывала о протестах в США, которые длятся уже пятые сутки.

К настоящему моменту бунты охватили уже 35 американских городов.