Появилась карта распространения коронавируса по областям Украины на 31 мая
Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) опубликовал карту заражения каоронавирусом в стране. Больше всего зараженных в Черновицкой и Киевской области, а также в Киеве. Всего в стране подтверждено 23672 случаев заражения.
Об этом сообщает прес-служба ЦОЗ.
В общем заболели 1712 детей и 4542 медиков. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1430 детей и 3693 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 278 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.
Выздоровели 2322 медработники и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений коронавируса.
Ситуация по областям выглядит так:
- Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели)
- Волынская обл. - 908 (257 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)
- Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)
- Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели)
- Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели)
- Киев - 2985 (648 выздоровели)
- Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели)
- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
- Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели)
- Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели)
- Одесская обл. - 888 (216 выздоровели)
- Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1713 (871 выздоровел)
- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели)
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели)
- Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели)
- Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).
Фото: ЦОЗ
Ранее "Страна" писала, что в украинской армии за сутки коронавирусом заразились 20 военных, половина из них - в Харьковской области.
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