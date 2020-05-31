Коронавирус в Украине. Фото: Страна

Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) опубликовал карту заражения каоронавирусом в стране. Больше всего зараженных в Черновицкой и Киевской области, а также в Киеве. Всего в стране подтверждено 23672 случаев заражения. 

Об этом сообщает прес-служба ЦОЗ.

В общем заболели 1712 детей и 4542 медиков. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1430 детей и 3693 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 278 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Выздоровели 2322 медработники и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений коронавируса. 

Ситуация по областям выглядит так:

  1. Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели)
  2. Волынская обл. - 908 (257 выздоровели)
  3. Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)
  4. Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)
  5. Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели)
  6. Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели)
  7. Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели)
  8. Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели)
  9. Киев - 2985 (648 выздоровели)
  10. Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели)
  11. Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели)
  12. Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
  13. Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели)
  14. Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели)
  15. Одесская обл. - 888 (216 выздоровели)
  16. Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели)
  17. Ровенская обл. - 1713 (871 выздоровел)
  18. Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)
  19. Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели)
  20. Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели)
  21. Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
  22. Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели)
  23. Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели)
  24. Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели)
  25. Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).

 

Карта коронавируса по областям Украины

Фото: ЦОЗ

Ранее "Страна" писала, что в украинской армии за сутки коронавирусом заразились 20 военных, половина из них - в Харьковской области.

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