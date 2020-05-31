Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) опубликовал карту заражения каоронавирусом в стране. Больше всего зараженных в Черновицкой и Киевской области, а также в Киеве. Всего в стране подтверждено 23672 случаев заражения.

Об этом сообщает прес-служба ЦОЗ.

В общем заболели 1712 детей и 4542 медиков. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1430 детей и 3693 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 278 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Выздоровели 2322 медработники и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений коронавируса.

Ситуация по областям выглядит так:

Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели) Волынская обл. - 908 (257 выздоровели) Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели) Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели) Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели) Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели) Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели) Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели) Киев - 2985 (648 выздоровели) Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели) Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели) Луганская обл. - 47 (40 выздоровели) Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели) Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели) Одесская обл. - 888 (216 выздоровели) Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели) Ровенская обл. - 1713 (871 выздоровел) Сумская обл. - 168 (141 выздоровел) Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели) Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели) Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел) Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели) Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели) Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели) Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).

Фото: ЦОЗ

Ранее "Страна" писала, что в украинской армии за сутки коронавирусом заразились 20 военных, половина из них - в Харьковской области.

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