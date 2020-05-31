Протесты американцев, возмущенных смертью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, охватили уже 35 городов США.

Об этом сообщает Телеграм-канал "RT на русском".

Протестующие вышли на улицы таких мегаполисов, как Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Новый Арлеан и других.

К вечеру 31 мая (по Киеву) полиция Соединенных Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах. Причем около трети арестов произошли в Лос-Анджелесе.

Города и регионы США, охваченные беспорядками (помечены красным)

Беспорядки не прекращаются уже пятые сутки. В несколько штатов власти ввели подразделения Национальной гвардии США.

Как писала "Страна", в ходе протестов уже погибли 4 человека и несколько были ранены.

Мы также рассказывали, что Джордж Флойд и убивший его полицейский некогда были коллегами-вышибалами в ночном клубе.