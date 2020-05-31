В Украине за сутки самое большое количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Черновицкой области - 43 случая, Харьковской области - 41 заболевший человек и в Киеве - 81 зараженный. Транспортное сообщение, которое разрешили в стране, могут снова остановить, если ситуация будет ухудшаться.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Он сообщил, что госпитализированы с коронавирусом 93 человека. Выздоровели за сутки 227 человек, умерли 12 человек. За последние сутки проведено 9531 тестирование, из них 8351 методом ПЦР и 1180 методом иммуноферментного анализа (ИФА).

К тому же, министр рассказал, что с 1 июня Минздрав разрешено открытие спортзалов, фитнес-центров, бассейнов. Также с 1 июня начинает работать межобластное сообщение, но только в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.

Межобластное транспортное сообщение в период карантина регулируется постановлением Министерства здравоохранения. Сообщение с областями, которые не соответствуют критериям министерства и не переходят на следующий этап смягчения карантина, происходит с ограничениями. Заполняемость пассажирского транспорта должна быть не более 50% процентов мест. Кроме того, пассажиры должны бязательно использовать средства индивидуальной защиты в поезде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации местные власти могут принять решение о прекращении такого транспортного сообщения.

Ранее "Страна" писала, что Киев и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

Также мы рассказывали, что Комаровский посоветовал украинцам научиться жить с коронавирусом и выходить на работу.