Северная Корея из-за эпидемии коронавируса и санкций столкнулась с самым резким падением экономики с 1997 года. Впервые за 17 лет власти страны хотят выпустить гособлигации.

Об этом сообщает издание Financial Times.

О выпуске облигаций КНДР передали южнокорейская новостная служба Daily NK и рейтинговое агентство Fitch. Подтвердить эту информацию в других источниках пока не удалось.

По словам экспертов, цель выпуска облигаций - привлечение иностранной валюты от обеспеченных северокорейцев для финансирования 60% бюджета страны.



Эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд заявил, что внезапный выпуск такого объема долговых обязательств - это важное событие.

"Мне кажется, это первый реальный признак того, что они столкнулись с очень значительными финансовыми проблемами из-за санкций и вируса", - отметил Уорд, добавив, что гарантий выплат по облигациям покупатели не получат.

А сотрудник американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute Бенджамин Силберстейн сказал, что Пхеньян использует разные способы принуждения людей к передаче иностранной валюты властям. От его источников, регулярно контактирующих с людьми в КНДР, он слышал о растущем объеме требований со стороны государства.

"Представители бизнеса и вообще любые люди, зарабатывающие значительные средства, должны передать "добровольные" отчисления государству, чтобы продемонстрировать преданность лидеру. Это, конечно, просто вымогательство под другим именем", - считает Силберстейн.



Сотрудник южнокорейского подразделения университета Джорджа Мейсона Андрай Абрахамян полагает, что выпуск облигаций приведет к напряженности внутри руководства страны.

"В правительстве будут элементы, которые хотят быть уверены в том, что не убивают бизнес. Другие будут волноваться об этом гораздо меньше и будут заинтересованы в краткосрочном накоплении средств органами центральной власти", - пояснил он свою позицию.



Fitch прогнозирует снижение ВВП Северной Кореи в этом году на 6%. Аналитики агентства подчеркивают, что Пхеньян сталкивается со все большими сложностями, когда пытается поддержать экономическую активность в стране. Они также указывают, что источники финансирования в КНДР в значительной степени иссякли.

"Нет сомнений в том, что COVID-19 усугубил эффекты от все еще огромного объема экономических санкций, действующих в отношении Северной Кореи", - сказали аналитики на прошлой неделе.

Ранее "Страна" сообщала, что США увидели в Северной Корее реальную угрозу голода из-за коронавируса.

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