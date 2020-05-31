Перед вторым этапом ослабления карантинных ограничений к снятию некоторых мер не готовы Киев и пять областей страны. Эпидемиологическая ситуация в нескольких регионах не соответствует критериям, которые разработали в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

МОЗ сообщает, что показатели эпидситуации состоят из:

Инцидентности - количество новых случаев за последние 7 дней в 100 000 населения, должна составлять менее 12 на 100 000 населения. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19. Она должна составлять менее 50%. Охват тестированием не ниже уровня инцидентности - должна составлять более 12 на 100 000 населения.

В Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве наблюдается незначительное превышение критерия зафиксированных случаев заболевания на 100 тыс. населения за последние 7 дней (инцидентности). Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.

Ранее "Страна" писала, что Комаровский посоветовал украинцам научиться жить с коронавирусом и выходить на работу.

Также мы рассказывали, что еще 22 мая Минздраве говорили, что 10 областей и Киев пока не готовы выйти из карантина.