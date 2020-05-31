В Испании, где 27 мая начался 10-дневный траур по погибшим из-за коронавируса, власти хотят продлить режим повышенной готовности в стране в последний раз. Они собираются продлить особый режим до 21 июня.

Об этом заявил премьер Педро Санчес по итогам консультаций с главами автономных сообществ, передает РИА "Новости".

"Нам нужно будет последнее продление режима повышенной готовности - на 15 дней", - сказал Санчес.

Голосование по предложению правительства в конгрессе депутатов должно состояться в среду, 3 июня.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса был введен в Испании 14 марта и с тех пор продлевался уже пять раз.

Испания является одной из самых пострадавших в мире стран от Covid-19, число жертв составляет более 27 тысяч человек.

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