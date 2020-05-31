Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как выходить из карантина тем, кто работает, и стоит ли опасаться подхватить коронавирус после отмены ограничительных мер.

Эти и другие темы, связанные с Covid-19, он осветил в ролике, который выложил на своем YouTube-канале.

У Комаровского поинтересовались, как правильно выходить из карантина: сразу на полный рабочий день или на несколько часов.

"Это мне напоминает попытки бросить курить. Может нам не резко бросать? А сегодня курить 20 сигарет, завтра - 19, послезавтра - 18. Ребят, ничего не меняется для вас: вы выйдете на 6 часов или на 8... Все главные факторы риска никуда не деваются: и ваша поездка на работу, и контакт с другими людьми, и офис с кучей сотрудников... Если вы открываете офис, так открывайте на полный день и работайте нормально", - посоветовал Комаровский.

Он добавил, что если Кипр или Новая Зеландия открываются потому, что у них нет новых больных, то Украина - потому, что власти наконец-то поняли: карантин останавливает жизнь в стране и убивает не меньшее количество людей, чем коронавирус.

"Нам надо научиться жить с коронавирусом и беречь тех, для кого короанвирус представляет особую угрозу. А остальным по мере сил жить обычной жизнью. Только в эту обычную жизнь мы теперь включаем определенные мероприятия по социальному дистанцированию, которые уменьшают риски", - сказал доктор.

На вопрос, стоит ли опасаться заболеть Covid-19 или нужно просто ждать свой черед, он ответил следующее. Опасаться надо прежде всего людям из групп риска. Но чем позже человек заболеет, тем выше будут его шансы на выздоровление. Это связано с тем, что медицина накапливает новые знания о коронавирусе и обоснованные практикой методы лечения.

Всем тем, кто не входит в группы риска, Комаровский порекомендовал без нагнетания и паранойи соблюдать простые правила гигиены. Тогда появится шанс переболеть в легкой форме или дотянуть до вакцинации.

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