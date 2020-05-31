Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на первые дни лета. Она сообщила, что лето начнется с дождями разной интенсивности.

Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что жителям северных областей и западной части страны будет в начале лета холоднее всего, так как 1 и 2 июня температура там будет примерно +13 градусов. В центральных областях в понедельник ожидается +12...+18 градусов. Теплее всего будет на юге и востоке Украины: +17...+22 градуса.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

"В Киеве 1 июня - периодические дожди, красивые облака и холодяка, днем ​​около +12...+14 градусов. Потепление постепенное начнется со среды. А психологическую отметку +20 градусов и выше будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний опостылевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня", - подытожила Диденко.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что синоптик сообщила, когда в Украине закончатся дожди и выглянет Солнце.

Также мы рассказывали, что в первый день лета в Карпатах может выпасть до 15 см снега.