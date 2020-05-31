В Киеве и области с 1 июня официально заработают камеры автофиксации скорости
С 1 июня в Киеве и Киевской области заработают камеры автоматической фиксации на дорогах. Они будут фиксировать нарушения скорости в области и столице. С помощью камер автоматической фиксации нарушителей будут наказывать.
Об этом сообщил на брифинге, посвященном запуску работы системы фото и видеофиксации, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его сообщении, на первом этапе в Киеве и Киевской области фиксировать нарушения будут 50 камер, они будут ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима.
Мы рассказывали, что 1 июня в Украине заработают 17 станций фото- и видеофиксации нарушений ПДД, потом их станет 700.
Также "Страна" писала про пять главных вопросов о видео-штрафах для водителей, которые стартуют с 1 июня.