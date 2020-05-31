Когда заработает автофиксация в Киеве. Фото: pixabay

С 1 июня в Киеве и Киевской области заработают камеры автоматической фиксации на дорогах. Они будут фиксировать нарушения скорости в области и столице. С  помощью камер автоматической фиксации нарушителей будут наказывать. 

Об этом сообщил на брифинге, посвященном запуску работы системы фото и видеофиксации, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

По его сообщении, на первом этапе в Киеве и Киевской области фиксировать нарушения будут 50 камер, они будут ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима.

Мы рассказывали, что 1 июня в Украине заработают 17 станций фото- и видеофиксации нарушений ПДД, потом их станет 700

Также "Страна" писала про пять главных вопросов о видео-штрафах для водителей, которые стартуют с 1 июня.

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