Космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Стыковку транслировал YouTube-канал SpaceX.

Корабль успешно подсоединился к одному из стыковочных модулей МКС около 17:17 по Киеву.

Видео: YouTube/ SpaceX

После стыковки произойдет герметизация модуля и астронавты переудйт на борт станции.

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных фирм запустила на МКС ракету с астронавтами. Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая. На борту космического корабля находятся астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Ранее они летали на американских Space Shuttle и советских (российских) "Союзах".

Как заявил Дональд Трамп, после запуска Crew Dragon США перестали зависеть от иностранных государств в вопросах покорения космоса.