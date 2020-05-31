"Укрзализныця", которая открыла продажу билетов на поезда западного направления, с 1 июня 2020 года запустит пригородные электрички. Поезда поедут в десяти областях. Этим начнется первый этап восстановления маршрутов таких поездов.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

По состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.

С 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" поедут 38 поездов, на "Львовской железной дороге" - 20 поездов, на "Одесской железной дороге" - 44 поезда, а "Южная железная дорога" запустит 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Ранее "Страна" писала, что в поездах Укрзализныци не будут приносить кофе и чай.

Также мы публиковали список направлений, по которым с 1 июня запускают междугородные поезда.