На параде ко Дню Победы в Москве, который был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса, будут присутствовать иностранные делегации. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным будут наблюдать за мероприятием с трибуны.

Об этом в воскресенье, 31 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", - заявил Песков.

По его словам, то, как все будет устроено на трибуне, и сможет ли она обеспечить возможность соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра предстоит еще уточнить.

"Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого (карантинного) режима практически ничего не останется", - представитель Путина.

Напомним, что 26 мая Путин анонсировал не только дату проведения не только парада, но и акции "Бессмертный полк".

Ранее мы писали, что президент Росии объявил выходным день проведения парада к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.