"Право на восстание!" В США нарисовали серп и молот на статуе легендарного хоккеиста. Видео
В городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, где сейчас проходят протесты против полицейского насилия, неизвестные раскрасили статую канадского хоккеиста Марио Лемье. Теперь поверх нее нанесен красный серп и молот.
Об этом в воскресенье, 31 мая, написала журналистка Эми Гудак в своем Twitter.
Кроме этого, под статуей спортсмена вандалы написали красной краской "право на восстание" и также добавили к ней коммунистический символ.
Статуя находится у "Пи-пи-джи Пэйнтс Арены" - домашнего стадиона команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинс". Именно в составе этой команды Лемье выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. Вместе с "пингвинами" форвард завоевал два Кубка Стэнли.
The view outside of PPG Paints Arena @WPXI pic.twitter.com/DwGq1ZnmJd— Amy Hudak (@amy_hudak) May 30, 2020
Напомним, что вчера к протестующим вышел человек в костюме Бэтмена.
Ранее мы разбиралсь в том, что сейчас происходит в США и почему там все никак не прекратятся масштабные погромы.