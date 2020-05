В городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, где сейчас проходят протесты против полицейского насилия, неизвестные раскрасили статую канадского хоккеиста Марио Лемье. Теперь поверх нее нанесен красный серп и молот.

Об этом в воскресенье, 31 мая, написала журналистка Эми Гудак в своем Twitter.

Кроме этого, под статуей спортсмена вандалы написали красной краской "право на восстание" и также добавили к ней коммунистический символ.

Статуя находится у "Пи-пи-джи Пэйнтс Арены" - домашнего стадиона команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинс". Именно в составе этой команды Лемье выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. Вместе с "пингвинами" форвард завоевал два Кубка Стэнли.

