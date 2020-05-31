В Украине в первый день лета погода будет совсем не летней. На всей территории страны ожидаются дожди средней силы. Местами воздух будет прохладным - около +13 градусов.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Почти на всей западной территории будет относительно прохладно: +14...+16 днем и +8...+10 градусов ночью. Теплее будет только на Закарпатье - в Ужгороде синоптики ожидают до +18 градусов днем.

В Житомире, Виннице и Киеве будет холоднее всего. Днем ожидается +12...+15 и до +11 градусов ночью. Чернигов, Сумы и Харьков будут теплее - до +21 градуса днем и до +11 ночью. Во всех этих регионах также ожидается дождь.

Черкассы, Полтава, Днепр, Кропивницкий готовятся к +14..._19 днем и до +11 ночью. Луганск, Донецк и Запорожье ожидают +20...+22 градуса днем и +10...+12 ночью. Везде также пройдут дожди.

Юг Украины - Одесса, Николаев, Херсон и Крым - будет теплым. Ожидается +17...+21 днем и +10...+13 ночью. На юге также выпадут осадки.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в первый день лета в Карпатах может выпасть до 15 см снега.

Также мы рассказывали, что в Укргидрометцентре ожидают прихода летней жары уже на следующей неделе.