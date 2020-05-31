В Украине продолжаются дожди. Фото: pixabay

В Украине в первый день лета погода будет совсем не летней. На всей территории страны ожидаются дожди средней силы. Местами воздух будет прохладным - около +13 градусов. 

Об этом говорят данные Укргидрометцентра. 

Почти на всей западной территории будет относительно прохладно: +14...+16 днем и +8...+10 градусов ночью. Теплее будет только на Закарпатье - в Ужгороде синоптики ожидают до +18 градусов днем. 

В Житомире, Виннице и Киеве будет холоднее всего. Днем ожидается +12...+15 и до +11 градусов ночью.  Чернигов,  Сумы и Харьков будут теплее - до +21 градуса днем и до +11 ночью. Во всех этих регионах также ожидается дождь. 

Черкассы, Полтава, Днепр, Кропивницкий готовятся к +14..._19 днем и до +11 ночью. Луганск, Донецк и Запорожье ожидают +20...+22 градуса днем и +10...+12 ночью. Везде также пройдут дожди. 

Юг Украины - Одесса, Николаев, Херсон и Крым - будет теплым. Ожидается +17...+21 днем и +10...+13 ночью. На юге также выпадут осадки. 

Погода в Украине на понедельник

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в первый день лета в Карпатах может выпасть до 15 см снега

Также мы рассказывали, что в Укргидрометцентре ожидают прихода летней жары уже на следующей неделе

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