Бывший боец "Айдара", правозащитник и журналист из Луганской области Юрий Асеев рассказал о пытках, которые практиковались в добровольческом батальоне в 2014 году.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Спектр".

Асеев вспоминает, как однажды его отправили допрашивать человека, которого задержали по подозрению в сепаратизме.

"Пленный был командиром девятой роты ополчения из Счастья. Местный человек, который попал в плен вместе с сыном. Фамилию никогда не забуду: Нееш-папа. Штабист хотел получить имена и отправить группу на их задержание", - заявил Асеев.

По его словам, после того, как он сказал пленному выйти из камеры, мужчина оказался не в состоянии стоять на ногах. При этом условия, в которых находился задержанный, были далеко не гуманными.

"Он говорит, что не может (выйти - Ред.) и задирает штанину. А там торчит кость ноги. Вокруг кости все уже черное. Вокруг - полнейшая антисанитария. Он сидит на полу, а ноги вперед вытянуты. Говорит: "Я не могу даже встать". Я спросил, был ли врач. Никого не было. Часового прошу позвать врача. Принес ему воды. Я спросил, готов ли он назвать тех, кому они выдавали оружие. Готов. Но ему нужен врач. Прибежали еще: мол, надо узнать у Мельничука, можно ли к нему еще кому-то заходить. А командир — в Киеве…", - добавил правозащитник.

Асеев также рассказал, что пленного по фамилии Нееш-папа украинские военные планировали обменять на Надежду Савченко. Однако из-за тяжелого состояния задержанного, он мог не дожить до обмена без срочной медицинской помощи.

"Стали звонить Мельничуку, который на очередном ток-шоу на ТВ сидел. Он недоволен. Рявкнул: "Так, все отошли. Никто к нему не подходит, пока я не вернусь". Все разошлись. Я постоял, посмотрел и да, тоже ушел. На следующий день пленный умер… В тот вечер мы с товарищем как раз вернулись из продуктового магазина. А там уже разборки идут: пьяный друг комбата что-то выясняет. Потом меня вызвали. "Ты заходил к этому?" Заходил, а что? А он, оказывается, умер", - сказал бывщий боец "Айдара".

После этого инцидента Асеев доложил о произошедшем Мельничуку.

"На следующий день приезжает Мельничук, которому я все резко высказал. Тем более, что ранее уже слышал о том, что кому-то из пленных отпилили руку... Я сам слышал, как кто-то орал жутким голосом в подвале, а на следующий день говорят, что он умер. Это правда о руке или нет? Начал его зажимать. Он психанул и меня закрыли самого на подвале", - рассказал Асеев.

Позже Мельничук приказал выпустить Юрия из подвала. Но сказал ему уйти из батальона.

Напомним, что недавно греческий суд отпустил задержанного по запросу РФ бывшего командира добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Он подозревался в убийстве двух человек и создании незаконного вооруженного формирования. Как выяснила "Страна", РФ преследует Мельничука по делу Надежды Савченко, которую приговорили за убийство двух российских журналистов летом 2014 года.

Сам Мельничук обвинения отметает. Свою позицию он изложил в интервью "Стране".