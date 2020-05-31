В связи с чрезвычайным происшествием в закарпатском пункте пропуска "Тиса", где на границе с Венгрией водители заблокировали КПП из-за усиленных проверок, туда направляется глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Закарпатье отбыл глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, чтобы лично разобраться в ситуации, которая имела место в пункте пропуска "Тиса" и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, на данный момент ситуация на границе с Венгрией "несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлены.

Напомним, что к этому пункту пропуска были стянуты все резервы Чопского пограничного отряда и 50 пограничников из Львова, которые автомобилями и щитками заблокировали возможность без таможенного оформления покинуть "Тису".

Ранее мы писали, что Венгрия, должна была открыть другие пункты пропуска на границе с Украиной еще в пятницу, 29 мая. Однако вскоре власти соседнего государства передумали. Украина со своей стороны уже открыла четыре пункта пропуска.