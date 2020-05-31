Иран не спешит возвращать Украине черные ящики сбитого лайнера МАУ
Иран до сих пор не вернул Украине черные ящики самолета МАУ, сбитого стражами исламской революции над Тегераном.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Ящики" до сих пор в Иране, и мы продолжаем оказывать давление. Иран пообещал передать "ящики" Украине, однако этого не случилось. Они сказали, что "ящики" будут переданы в течение двух недель, но это совпало с серьезной вспышкой Covid-19 и они объяснили, что не имели в то время возможности решать этот вопрос. Мы продолжаем склонять Иран к передаче этих "ящиков" в соответствии с его обязательствами согласно Приложению 13 Чикагской конвенции, и будеv продолжать это делать в дальнейшем", - заявил министр транспорта Канады Марка Гарно в ходе пресс-конференции в Оттаве.
По словам главы канадского ведомства, отказ передать бортовые самописцы Иран аргументирует пандемией коронавируса и сложностями, которые возникают из-за нее. Гарно отметил, что Канада прилагает все усилия для возврата черных ящиков и их последующей расшифровки.
Напомним, Иран переложил ответственность за попадание ракеты в гражданский самолет МАУ на оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня.
Как сообщала "Страна", Иран признал свою вину в падении украинского "Боинга". Ближневосточная страна заявила о непреднамеренной ракетной атаке. По версии Тегерана, ошибка произошла в ожидании ракетного удара от США по объектам иранской гвардии - Корпуса стражей исламской революции. Наш лайнер якобы приняли за американскую крылатую ракету.