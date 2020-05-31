Иран до сих пор не вернул Украине черные ящики самолета МАУ, сбитого стражами исламской революции над Тегераном.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Ящики" до сих пор в Иране, и мы продолжаем оказывать давление. Иран пообещал передать "ящики" Украине, однако этого не случилось. Они сказали, что "ящики" будут переданы в течение двух недель, но это совпало с серьезной вспышкой Covid-19 и они объяснили, что не имели в то время возможности решать этот вопрос. Мы продолжаем склонять Иран к передаче этих "ящиков" в соответствии с его обязательствами согласно Приложению 13 Чикагской конвенции, и будеv продолжать это делать в дальнейшем", - заявил министр транспорта Канады Марка Гарно в ходе пресс-конференции в Оттаве.

По словам главы канадского ведомства, отказ передать бортовые самописцы Иран аргументирует пандемией коронавируса и сложностями, которые возникают из-за нее. Гарно отметил, что Канада прилагает все усилия для возврата черных ящиков и их последующей расшифровки.

Напомним, Иран переложил ответственность за попадание ракеты в гражданский самолет МАУ на оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня.

Как сообщала "Страна", Иран признал свою вину в падении украинского "Боинга". Ближневосточная страна заявила о непреднамеренной ракетной атаке. По версии Тегерана, ошибка произошла в ожидании ракетного удара от США по объектам иранской гвардии - Корпуса стражей исламской революции. Наш лайнер якобы приняли за американскую крылатую ракету.