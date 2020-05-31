Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что теперь не протягивает собеседникам руку во время приветствия.

Об этом он рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь главы Кремля научился во время своей болезни не протягивать руку, чтобы поздороваться с другим человеком. "Сначала было очень тяжело это сделать", - признался Песков.

Напомним, Дмитрий Песков сообщил, что болен коронавирусной инфекцией 12 мая после чего и был госпитализирован.

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который заразился коронавирусом, все же нашел время и силы рассказать о своем самочувствии. Как признался высокопоставленный чиновник из окружения Путина, ему поставили диагноз - двусторонняя пневмония.

Также "Страна" писала, что 52-летний пресс-секретарь президента Владимира Путина госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Вместе с ним в больнице находится его 45-летняя супруга Татьяна Навка. Сначала пара получала домашнее лечение, наблюдая за состоянием, но когда температура начала расти, решили обратиться к медикам.