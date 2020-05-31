В Филадельфии, как и в других крупных городах США, сейчас продолжаются акции протеста против полицейского насилия. Там, среди демонстрантов, был замечен человек, одетый в костюм Бэтмена. Протестующие приветствовали "супергероя" аплодисментами.

Видео появилось на YouTube-канале косплеера под ником Bucks County Batman в воскресенье, 31 мая.

Мужчина, который решил выйти к протестующим в необычном наряде, давно увлекается комиксами и косплеем. Им оказался 43-летний Боб Гейл, а костюм Бэтмена обошелся ему в $12 000.

В одном из своих видео он рассказал, что в маску встроено устройство, которое позволяет изменять голос. Обычно мужчина катается на мотоцикле в костюме Бэтмена по пригороду Филадельфии, но во время массовых протестов он отправился в центр для "спасения своего города".

На данный момент известно, что в Филадельфии около 13 полицейских пострадали во время беспорядков. Протестующие подожгли по меньшей мере четыре полицейских автомобиля. Также они разграбили магазин Apple и попытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.

Бэтмен вышел к демонстрантам в Филадельфии. Видео: YouTube/ Bucks County Batman

Напомним, что в США местные власти массово принимают решение ввести комендантский час в своих городах из-за ужесточившихся протестов, которые разгорелись после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее мы писали, что в результате массовых беспорядков в США несколько автомобилей стражей порядка были серьезно повреждены или сожжены в Нью-Йорке.