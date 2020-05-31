На западном кордоне – очередной переполох.

С утра воскресенья заблокирован КПП "Тиса" в Закарпатской области на венгерско-украинской границе. Въезд и выезд перекрыли десятки водителей так называемых "итальянских бусиков", отказываясь растаможить груз.

"Хотят поднять тариф с 500 до 1 тысяч евро за бус"

На кордон прибыли резервные силы пограничной службы, а с венгерской стороны уже стоит очереди в километры.

Годами шоферы из Западной Украины возили передачки и деньги родным заробитчан, а заодно и товар из-за границы на перепродажу, и платили за въезд без растаможки по 500 евро. Из Украины везут сигареты и алкоголь.

Еженедельно через Закарпатье курсирует около тысячи микроавтобусов с передачками.

Теперь же от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене евро за кило, что им невыгодно, поскольку тогда пришлось бы платить минимум втрое больше (каждый водитель везет контрабандой около 1,5-2 тонны товара – помимо посылок, это брендовые вещи и продукты питания).

К пункту пропуска "Тиса" стянули дополнительные силы пограничников. Фото: mukachevo.net

Взяться за "посыльных" распорядился накануне новый губернатор Закарпатья Алексей Петров, экс-начальник контрразведки СБУ. Петров поручил силовикам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

У внезапной борьбы с "итальянскими посылками" есть своя подоплека.

Наши источники, близкие к местной погранслужбе, рассказывают, что сейчас идут торги между водителями и властями.

"Нелегальный "тариф" за проезд хотят поднять с 500 до тысячи евро – или требуют платить по закону по евро за килограмм. Идет торг. Но с этими водителями лучше не шутить, они нарванные, могут и стрельбу устроить, как в Броварах. Большое бабло утекает", - говорит источник.

На венгерско-украинской границы заблокированы бусы, которые возят передачки от заробитчан в Италии. Фото: zak-insider.com

Водители анонимно подтверждают, что с них требуют мзду за проезд без растаможки.

"За рейс зарабатываем около 1-2 тысячи евро, а если придется больше отстегивать, то овчинка выделки не стоит. Что мы там возим на продажу контрабандного? Наркотики? Всякую мелочь – колбасу, сыры, газонокосилки, краску. И тут хотят в карман залезть. Будем перекрывать КПП, а если надо и с шинами", - поделился со "Страной" водитель из Ивано-Франковской области.

"Решили отжать подарки у детей"

Среди заробитчан блокада "посыльных" вызвала волну возмущения.

"Закарпатцы выезжают на заработки, потому что не имеют работы в Закарпатье. А сейчас решили и заблокировать подарки небольшие, которые люди посылают детям и своим родителям с пенсией 1630 гривен, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие. И здесь власти решили отжать подарки у детей и престарелых родителей", - негодует Ольга из Закарпатья.

Водители "итальянских бусиков" еще с начала карантина жаловались, что пограничники начали зарабатывать на "коронавирусных проверках".

"Под видом проверки на коронавирус начали шмонать и все выбрасывать из сумок. Взяток еще тогда хотели, а сейчас начали наступление официально", - рассказывает "Стране" водитель Сергей.

Заробитчане высылают передачки на родину каждую неделю.

"Я передаю родным во Львов раз в месяц сыры, макароны, оливковое масло, сладости, одежду, а еще около 500–600 евро. За 1 кг плачу водителю 1,5 евро, а за конверт с деньгами - 20 евро, - рассказывает нам сиделка из Вероны Ольга Адамик. - Цена официальной посылки на порядок выше (за пять кило - около 50 евро), то же с деньгами - комиссия за перевод обойдется вдвое дороже".