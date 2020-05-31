Американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли показали, как изнутри выглядит их корабль CrewDragon, а также показали свой талисман - "ручного динозавра".

Соответствующее видео они опубликовали в сети.

Херли рассказал, что у их модуля традиционно есть свое имя - Endeavour (Индевор), примерный перевод которого означает "стремление". Ранее так назывался корабль-челнок из программы шаттлов, на котором летали оба астронавта. До старта, по традиции, название орбитального модуля держалось в секрете. Кроме того, астронавты показали просторный "салон" кабины, где на уровне ног есть иллюминаторы, место для пассажиров и багажа.

Кроме того, они рассказали, что перед запуском сын одного из астронавтов выбрал им талисман - игрушечного динозавра, который не только поднимает настроение, но и выполняет роль индикатора невесомости.

Видео: YouTube / VideoFromSpace

Напомним, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен, которых компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС на первом американском частном корабле Crew Dragon, вышли на связь с Землей и сняли скафандры. Вскоре они состыкуются с Международной космической станцией.

Как сообщала "Страна", 30 мая, успешно состоялась вторая попытка NASA и компании Илона Маска SpaceX совершить первый в истории запуск частного корабля Crew Dragon с астронавтами на орбиту.