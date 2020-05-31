Американская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек опубликовала а соцсетях странное фото с совой на голове.

Необычный снимок она выложила на своей странице в Instagram.

"Когда вы засыпаете в очках и на голове сова", - подписала она фото, на котором лежит с растрепанными волосами в очках с живой совой на голове.

Большинство фанатов начали шутить и делать актрисе комплименты: "Добро пожаловать в Хогвартс", "Это страшно, я бы не уснула с совой на голове", "Как мило", - в частности написали некоторые подписчики.

Однако были и такие, которые не одобрили содержание в домашних условиях дикого животного: "Все здесь: О, это так мило; я хочу иметь такую же. Можете ли вы представить себе жизнь вдали от своей семьи и собственной среды обитания? Это именно то, что чувствуют животные, которые вынуждены жить с людьми! Имей немного совести и сострадания к животным, разве они не должны жить на деревьях? В дикой природе?" - отметили недовольные подписчики.

Напомним, в Кировоградской области раненая сова прилетела в село к людям за помощью. Рыжую птицу прямо посреди улицы подобрали жители деревни Цветное. Оказалось, что ее попытался убить хищник, но ей, раненой, удалось вырваться и отправиться к людям.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили на лесной дороге сову с травмированным крылом. Птица уже не сможет охотиться в условиях дикой природы, однако ее жизни уже ничего не угрожает.