В Доброполье Донецкой области вчера вечером пропали трое малолетних детей. Для того, чтобы их найти, полицейским помогали волонтеры. Уже ночью дети были обнаружены на терриконе шахты.

Об этом в воскресенье, 31 мая, информирует пресс-служба полиции.

"Полиция развернула поисковую операцию, к которой, несмотря на ночное время, присоединились местные жители. Детей искали около 200 человек. Малышей нашли на вершине террикона шахты "Добропольская" около 02:00", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в 21:00 30 мая к ним обратился мужчина, который заявил о пропаже двоих сыновей и племянника.

"Как оказалось, он с сожительницей и детьми приехал к родным в Доброполье из Покровска. Взрослые пошли собирать уголь к терриконам, а детей оставили на дедушку. Когда взрослые около 18:00 вернулись, детей нигде не было. Первые три часа пропавших детей родные искали своими силами, но тщетно", - отметили стражи порядка.

Информация о исчезновении детей быстро распространилась в социальных сетях и на помощь к полицейским пришли сотни людей, желающих помочь в поисках.

"Полицейские и добровольцы разделились на поисковые группы, которые обследовали местность с тепловизорами и собаками, а территория поисков простиралась на десятки километров и включала озеро, пруд, террикон, дачный поселок", - добавили в пресс-службе полиции.

Вскоре кинолог с собакой сумел выйти на след детей. Они были найдены на терриконе.

"Замерзших и голодных детей завернули в куртки и накормили. Малышей доставили в больницу на обследование. С мальчиками все хорошо, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Пропавших детей нашли на терриконе. Фото: Нацполиция

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