Сразу два народных депутата от партии "Слуга народа" сегодня заявили о том, что пойдут на праймериз по выборам мэра Киева. Свое признание претенденты решили сделать именно в День Киева.

Так, о своем участии в избирательном процессе заявили бывший генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко и бывший журналист 1+1 Александр Дубинский (о том, что он хочет идти на выборы мэра "Страна" писала еще ранее). Оба записали видеообращения к киевлянам.

Александр Ткаченко заявил, что на это решение его подвигли городские проблемы. Киев сейчас живет "не для людей, а для ненасытных чинуш и застройщиков". Он отметил, что "пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра".

Его коллега по партии Александр Дубинский свое желание принять участие в праймериз объяснил более резко.

"Я устал от туевого Киева при туевом мэре", - отметил нардеп, назвав Кличко "мэром-идиотом".

Впрочем, Дубинский и Ткаченко не единственные кандидаты на мэры Киева от "Слуги народа". Как уже писала "Страна", партия может выдвинуть на эту должность кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Также говорят о возможном участии и еще двух депутатов от "Слуги народа" - Николая Тищенко и Александра Качуры. Оба сегодня опубликовали свои видеообращения к киевлянам. Об участии в праймериз они не заявляли, но предвыборный подтекст в них просматривался весьма явно.

Александр Качура сегодня опубликовал видео поздравления с Днем Киева, на котором он прогуливается по столице в желтой куртке и читает стихотворение на украинском языке.

"Мы будем учить все науки, которые нужны для жизни, чтобы молодые умелые руки, творили лучшее будущее", - сказал в конце ролика Качура, как бы намекая на необходимость смены власти в столице.

Николай Тищенко также опубликовал видео, в котором призвал жителей столицы проявить свою любовь по отношению к городу.

"Если вы гуляете с собакой - уберите за ней. Если вы выбрались на шашлыки - уберите за собой. Если вы увидели, как кто-то выбросил стаканчик из-под кофе - поднимите его и донесите до урны", - заявил Тищенко, который активно пиарит себя в последнее время на киевской теме, несмотря на недавний скандал с рестораном Велюр.

Напомним, действующий мэр Киева Виталий Кличко накануне также подтвердил свое участие в предстоящих выборах.

О том, как партия президента готовится к выборам в Киеве можно подробнее прочитать здесь.