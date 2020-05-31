Голландский фотограф Бас Утервайк сумел воссоздать точный портрет великого французского полководца XIX века, императора Наполеона Бонапарта.

Свое творение житель Амстердама опубликовал в Twitter 21 мая.

"Я создал это лицо Наполеона Бонапарта основываясь на нескольких картинах с его изображением", - сообщил Утервайк. По его словам, достичь такого результата ему помог сервис с искусственным интеллектом Art Breeder. При этом одежда на изображении взята из портрета французского художника Жака-Луи Давида 1812 года.

Портрет Наполеона в 3D. Фото: @ganbrood в Твиттере

Стоит отметить, что похожую процедуру недавно проделали и с лицом Робеспьера. 3D-модель портрета великого француза была создана на основании его посмертной маски.

Портрет Робеспьера в 3D. Фото: @nijato_ в Твиттере

Напомним, что недавно в Париже на аукционе за 117,2 тысячи евро были куплены ботфорты, которые носил Наполеон.

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