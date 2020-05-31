В ВСУ уже четвертый военный скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Умерший служил в Черновицкой области и до ухудшения состояния находился на самоизоляции.

Об этом сообщает Командование медицинских сил вооруженных сил Украины в Facebook.

"По состоянию на 31 мая в Вооруженных Силах Украины 118 человек заражены Covid-19. Всего за время 'эпидемии выздоровели 111 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 453 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 105 человек", - указано в сообщении.

Отмечается так же, что вчера, 30 мая в Черновицкой области скончался четвертый военнослужащий ВСУ, у которого обнаружили несколько сопутствующих хронических заболеваний. В комплексе его состояние здоровья и тяжелое состояние из-за заражения коронавирусом привело к смерти.

Военный заболел 22 мая, а уже 27 мая обратился в Новоселицкую центральную районную больницу Черновицкой области с ухудшением состояния. В тот же день его госпитализировали. 30 мая его начали лечить в палате интенсивной терапии, но было уже поздно - его сердце остановилось.

Всего за последние сутки в рядах ВСУ зафиксировали 12 новых случаев заражения. Один военнослужащий в Харьковской области находится в изоляторе. еще 11 человек - на самоизоляции. Все они переносят легкую форму коронавируса.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности. Оставайтесь дома", - предупредили в пресс-службе.

Напомним, 16 новых случаев COVID-19 подтверждено в Вооруженных силах Украины в течение минувших суток.

Как сообщала "Страна", за сутки в рядах армии зафиксировано 23 новых случаев заражения коронавирусом, двое выздоровели.