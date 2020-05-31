Суд в Броварах продолжает избирать меру пресечения участникам перестрелки, которая произошла 29 мая в жилом районе этого города. На данный момент уже 11 подозреваемых отправлены в СИЗО на 60 дней для нахождения под стражей и без права залога.

Об этом в воскресенье, 31 мая, информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По состоянию на сегодня, 31 мая, сотрудники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении. Пока что суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что вчера суд определился с мерой пресечения для 6 участников вооруженных разборок в Броварах.

Ранее мы писали, что 29 мая был задержан 21 человек. Предполагалось, что подозрения в хулиганстве, скорее всего, предъявят троим участникам.