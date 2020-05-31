Появились новые детали убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойд. Как оказалось, жертва и убийца, были когда-то коллегами и работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

Об этом сообщает издание RT в своем Telegram-канале со ссылкой на MSNBC.

По сообщениям СМИ, Шовин охранял клуб снаружи, Флойд - внутри.

"Они оба были вышибалами в этом ресторане в течение 17 лет. Офицер Шовин знал Джорджа. Они были коллегами в течение очень долгого времени", - заявила вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс.

Этот ночной клуб Миннеаполиса уже сожгли протестующие

Видео: Telegram / RT.

Напомним, толпа митингующих в Атланте устроила акты вандализма в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, разгромив несколько полицейских автомобилей и выбив окна в штаб-квартире CNN.

Как сообщала "Страна", мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, который ранее попросил помощи Нацгвардии, учредил в городе режим чрезвычайной ситуации